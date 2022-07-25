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أوامر قبض واستقدام لنزاهة العراق بحق وزير أسبق ومسؤولين كبار

أوامر قبض واستقدام لنزاهة العراق بحق وزير أسبق ومسؤولين كبار
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر حزيران الماضي.

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز "، عن دائرة تحقيقات الهيئة قولها في بيان لها، أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (40) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/6/2022)، (7) أوامر قبضٍ، و(33) أمر استقدام".

وأضافت، أنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النوَّاب (حاليين وسابق)، ووكيل وزيرٍ حالي".

وتابعت الهيئة، "كما شملت أوامر القبض والاستقدام خلال المُدَّة ذاتها محافظينِ سابقينِ و(3) أسبقين، و(10) مديرين عامين حاليِّين، و(9) سابقين و(3) أسبقين، إضافة إلى (3) من أعضاء مجلس محافظة سابقين".

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