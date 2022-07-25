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متطرف صهيوني:سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون

متطرف صهيوني:سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

توعّد عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" بالسعي إلى تمرير قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، خلال جلسة الكنيست المقبلة؛ حال حصول أحزاب اليمين على أغلبية.

العالم-الاحتلال

وقال المتطرف الإسرائيلي، "سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون".

يأتي ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الأمن الداخلي "عومير بار ليف" عن التوصل إلى صيغة تفاهم تضمن استئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن التوافق المذكور تم مع رئيس الكنيست "ميكي ليفي" وسيتم العودة لاستئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون ابتداءً من الإثنين القادم.

وفي السياق، هاجم عضو الكنيست "ايتمار بن غفير" القرار، زاعمًا أن الحكومة الحالية تسعى لتحسين معيشة الأسرى الفلسطينيين وتحاول فتح الطريق أمام زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسرى على حساب الأمن الإسرائيلي.

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