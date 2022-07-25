متطرف صهيوني:سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون

العالم-الاحتلال

وقال المتطرف الإسرائيلي، "سنسعى لأن يتم زيارة الأسرى في القبور بدلًا من زيارتهم في السجون".



يأتي ذلك تعقيبًا على إعلان وزير الأمن الداخلي "عومير بار ليف" عن التوصل إلى صيغة تفاهم تضمن استئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين.



وذكرت القناة السابعة العبرية أن التوافق المذكور تم مع رئيس الكنيست "ميكي ليفي" وسيتم العودة لاستئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون ابتداءً من الإثنين القادم.



وفي السياق، هاجم عضو الكنيست "ايتمار بن غفير" القرار، زاعمًا أن الحكومة الحالية تسعى لتحسين معيشة الأسرى الفلسطينيين وتحاول فتح الطريق أمام زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسرى على حساب الأمن الإسرائيلي.