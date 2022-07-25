قوات الاحتلال نفذت 17 عدوانا على مختلف مناطق وأراضي سوريا منذ بداية 2022

العالم - سوريا

الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تستهدف بالنسق الأول لقمة عيش السوريين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عبر قصف المطارات والمرافق الحيوية واخرى تدعم من خلالها المجموعات الإرهابية المسلحة عبر استهداف النقاط العسكرية للجيش السوري وحلفائه وذلك بعد فشل مشروع كسر سوريا.

17 عدوانا جويا إسرائيليا رصدته وكالة يونيوز للأخبار في سوريا خلال العام، وفيما يلي تفاصيل الاعتداءات وفقاً للأحدث:

1- 22/7/20200 شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق، حيث استشهد 5 جنود سوريين وجرح 7 آخرون فيما وقعت بعض الخسائر المادية، جراء قصف إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط مدينة السيدة زينب (ع) جنوب دمشق.

2- 6/7/2022 استشهاد شخص بعدوان إسرائيلي على بلدة حضر بريف القنيطرة، وقد أفادت مصادر وكالة يونيوز مساء الاربعاء، بشن العدو الاسرائيلي عدوانا بواسطة طائرة مسيرة استهدفت شخصا في ريف القنيطرة. واكدت المصادر، ان العدوان ادى لاستشهاد مواطن من أبناء بلدة حضر بريف المحافظة الشمالي بعد استهدافه بصاروخ من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في موقع عمله.

3- 2/7/2022 إصابة مدنيين اثنين في عدوان اسرائيلي جوّي على بلدة الحميدية جنوب طرطوس، واصيب مواطنان سوريان بجروح، باعتداء اسرائيلي جوّي، استهدف بلدة الحميدية، الواقعة جنوب طرطوس. وقال مصدر عسكري سوري، إنّه "حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم السبت، نفّذ العدو الإسرائيلي، عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غربي مدينة طرابلس، مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

4- 10/6/2022 عدوان إسرائيلي على مطار دمشق أدى لايقافه، وذكر مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وافادت مصادر ان الاعتداء استهدف مطار دمشق الدولي ما أدلا لايقافه وتعطيله عن العمل.

وأعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.

5- 7/6/2022 الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق والأضرار مادية وقد سمع دوي انفجارات متتالية في وقت متأخر من ليل الإثنين، ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق. وأفادت مصادر سورية رسمية، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، مؤكدةً أنه تم إسقاط معظم صواريخ العدوان.

6- 21/5/2022 استشهاد ثلاثة أشخاص جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق حيث استشهد ثلاثة أشخاص ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة الحادية عشر من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

7- 13/5/2022 5 شهداء و7 جرحى جراء عدوان اسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة وقد استشهد 5 اشخاص بينهم مدني، واصيب 7 آخرون بينهم طفلة، جراء عدوان اسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة مساء اليوم الجمعة. وقال مدير المشفى الوطني في مصياف ان "حصيلة القتلى والجرحى غير نهائية لاستمرار وصول سيارات الاسعاف الى المشفى".

8- 11/5/2022 عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءه بالصواريخ على ريف القنيطرة الشمالي، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ساعات. وقالت مصادر محلية إن عدوانًا اسرائيليًا بالصواريخ استهدف أطراف جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي قبل قليل.

9- 11/5/20222 عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف أطراف جباتا الخشب (فجر اليوم ذاته).

الاحتلال قد نفذ عدوانًا بالصواريخ على الأطراف الغربية لبلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

10- 27/4/2022 استشهاد 4 جنود وجرح آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق، وأعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرين جراء العدوان الصاروخي الصهيوني على نقاط في محيط العاصمة دمشق، فجر اليوم الاربعاء.وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن العدوان أسفر أيضاً عن بعض الخسائر المادية.