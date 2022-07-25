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أسعار الغاز ترتفع بعد تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية

أسعار الغاز ترتفع بعد تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

العالم- أوروبا

استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس تعاملات اليوم عند مستوى 1680 دولار لكل ألف متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت العقود إلى مستوى 1730 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل، وقالت، إنه "مع تراجع إمدادات الغاز من روسيا يجب أن تستعد أوروبا لوقفها بشكل كامل".

وبحسب رأي رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا "الأمر سيحدث عاجلاً أم آجلا"، وجاء التصريح على الرغم من أن روسيا أثبت على مدى سنوات أنها مورد موثوق للوقود الأزرق.

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