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الاحتلال يلاحق العمال ويصيب اثنين بالرصاص جنوب الخليل

الاحتلال يلاحق العمال ويصيب اثنين بالرصاص جنوب الخليل
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصيب عاملان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الاثنين (25-7)، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص مباشرة صوب العمال على "معبر الظاهرية" جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الموجودة على "معبر الظاهرية - ميتار" أطلقت النار على العمال، ما تسبب بإصابة العاملين نعمان محمد نعمان العواودة، وأحمد عبدالكريم سلامة، من محافظة الخليل، بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وأضافت المصادر أن العاملين نُقلا على إثر إصابتيهما إلى مستشفيات الأراضي المحتلة عام 1948 لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تلاحق العمال الفلسطينيين على امتداد جدار الفصل العنصري في قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

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