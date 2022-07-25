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بمشاركة 12 دولة عربية..

المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يجتمع في دمشق غدا

المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يجتمع في دمشق غدا
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

يعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعه صباح غد الثلاثاء، تحت عنوان “أدباء من أجل العروبة” بمشاركة وفود من 12 دولة عربية وذلك في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق والذي يستمر ليومين.

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، أوضح رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، أن الوفود المشاركة تضم باحثين وشعراء يمثلون اتحادات وروابط وجمعيات أدبية عربية سيقدمون نتاجاتهم الفكرية والإبداعية التي تتضمن قراءات في الثقافة العربية ومنطلقاتها إضافة إلى مهرجان شعري.

وأشار الحوراني إلى إهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يستضيف نخبة من الشعراء والأدباء العرب لافتاً إلى أنه يأتي في سياق الحرص على تطوير العلاقات الثقافية والإبداعية والأدبية مع مختلف الدول العربية وتأكيده على دور تمنع الأدباء والمبدعين في تحصين ثقافتهم وحماية بلدانهم من المؤامرات التي تتعرض لها.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2022

بمشاركة 12 دولة عربية.. المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يجتمع في دمشق غدا