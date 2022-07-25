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الحرب في أوكرانيا ...

شاهد.. زيلينسكي يؤكد عدم الإستسلام والميدان هو المفصل

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

دخلت الحرب في اوكرانيا شهرها السادس، وورغم مرور هذه المدة الا ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اكد ان بلاده ستنتصر فيها.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضاف، ان كييف ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لها.

واوضح الرئيس الأوكراني إنه يستشعر معرفة المحتلين بانهم سيخسرون من خلال المحادثات التي يجريها عناصر القوات الروسية المشاركة في الحرب مع ذويهم.

لكن تصريحات زيلينسكي، هذه لا تعتبر سوا خطاب شعبوي بهدف شحن معنويات جنوده، لانه على الارض لاتزال للقوات الروسية اليد العليا فهي التي داخل الاراضي الاوكرانية، وهي التي تتقدم وتسيطر، وكييف هي التي تحاول استرجاع الاراضي.

وحذر الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، من انقسام الدول الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا، واعتبرها حربا ضد وحدة أوروبا.

وقال الرئيس الألماني إن هذه المعركة لا تعني أراضي أوكرانيا فحسب، انما تمس الأساس المشترك لما اسمها بالقيم والنظام السلم، واتهم روسيا بانها لا تكتفي بإعادة النظر في الحدود، ولا باحتلال أراضي دولة مجاورة، انما تشكك في طبيعة الدولة الأوكرانية.

ونشرت صحيفة تايمز مقالا للصحفي البريطاني رود ليدل، اكد فيه أن وسائل الإعلام الغربية تخفي عن عمد نجاحات روسيا الكبرى في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصحف الأجنبية تحاول المبالغة في إمكانيات رد القوات المسلحة الأوكرانية. مشيرا إلى أن النجاحات الرئيسة للروس تمت تغطيتها بشكل أكثر تواضعا.

واكدت سلطات مقاطعة خيرسون ان القوات الاوكرانية شنت هجوما عليها لكن باء بالفشل.

واضافت ان المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم، فيما اعلنت جمهورية لوغانسك، إن القوات الأوكرانية أطلقت خمسة صواريخ من منظومة هيمارس الاميركية على مدينة الشيفسك في الجمهورية.

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