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كييف تعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا

كييف تعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الإثنين، أن "دبابات بولندية طراز "بي تي 91 - تواردي"، وصلت إلى أوكرانيا".

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقال يرماك: "بي تي 91 – تواردي البولدنية بالفعل في أوكرانيا، شكرا لأصدقائنا"​​​.
وفي وقت سابق، أُعلن أن" بولندا ستزود أوكرانيا بدبابات، ومدافع هاوتزر وهاون وذخيرة، وقطع غيار طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وغيرها".
وكانت روسيا الاتحادية أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن "دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح".
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيؤثر سلبا على العملية".

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