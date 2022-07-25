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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: ايران لم تخف شيئا ابدا ولم تقم بالتخصيب خارج الاطر وبدون تنسيق مع الوكالة الذرية

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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