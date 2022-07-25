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رمطان لعمامرة: نحن سعداء لان الظرف يتطلب تكريس سبل التشاور والتنسيق بين البلدين

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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