قاعدة التنف الامريكية رأس حربة في الحرب على سوريا

خاص بالعالم

هذه القاعدة التي باتت تشكل محطة زيارات متكررة للقادة العسكريين الامريكيين بالتزامن مع احياء داعش وتكثيف نشاطه الارهابي لهم في البادية السورية.

هذا الحراك العسكري الامريكي المتزايد داخل التنف في البادية السورية، تزامن مع اتخاذ الدولة السورية اجراءات اضافية في محاولة لشل حركة داعش هناك الذين يتلقون الدعم من القوات الامريكية في القاعدة التي تعتبر المسؤول الرئيسي لامداد داعش اللوجستي والمعلوماتي.

هذا وتطرق البرنامج الى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي حول ما يجري في التنف، حيث قال حمود الزعيتر: ان ادامة ارهاب داعش واخواتها ما دامت قاعدة العدوان الامريكي في التنف.

فيما كتب علاء الفزاع، ان السي آي اي هربت عبر المخابرات الاردنية مواد كيماوية الى مخيم الركبان لاستخدامها في هجوم كيماوي مفتعل، وذلك بغرض ايجاد مبرر لفتح جبهة الجنوب، تحت غطاء المساعدات الانسانية من الاردن الى مخيم الركبان، حيث وافقت المخابرات الاردنية، فجأة وبعد 4 سنوات من منع المرور.

لمتابعة هذا الموضوع يستضيف برنامج "صدى سوريا" ضيف الحلقة لمناقشة الوضع في قاعدة التنف مع الباحث المتخصص بالدراسات الاستراتجية حسن حسن.

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