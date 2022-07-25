الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رمطان لعمامرة: ستنعقد القمة العربية في أول وثاني نوفمبر

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية السوري: الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي

أكبر حزب سياسي في الأردن يحذر من خطورة السماح للمواطنين بالعمل لدى الاحتلال

تشاهدون هذه الليلة من برنامج العين الاسرائيلية.. ما وراء مخاوف تل ابيب من قمة طهران الثلاثية؟

کیف استطاعت المقاومة بلبنان ان تبني قوتها وتصبح قوة اقليمية؟

الصحة الايرانية: قرابة 10 آلاف إصابة و 33 وفاة جديدة بكورونا

ايران... ائمة الجمعة يجددون البيعة للامام الخميني طاب ثراه