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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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المقداد: نرحب بأي تنسيق ومشاورات عربية - عربية لمواجهة التحديات في العالم
المقداد: لم تصبح سورية بعد جزءا من القمة العربية والمسؤولية على عاتق الدولة المستضيفة وهي الجزائر
المقداد: ما يهم سورية العلاقات مع كل الدول العربية بما فيها الجزائر
المقداد: نأمل أن تترمم الجروح السورية التي تلقتها من العرب في المستقبل
المقداد: سورية مافتئت في قلب العمل العربي المشترك
رمطان لعمامرة: ستنعقد القمة العربية في أول وثاني نوفمبر في الجزائر
رمطان لعمامرة: ستنعقد القمة العربية في أول وثاني نوفمبر
رمطان لعمامرة: المشاورات هناك العديد من القضايا التي تتطلب التنسيق بشانها سواء العربية او التوجهات التي تمس هياكل العلاقات الدولية
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة: نحن سعداء لان الظرف يتطلب تكريس سبل التشاور والتنسيق بين البلدين
المقداد: لم تصبح سورية بعد جزءا من القمة العربية والمسؤولية على عاتق الدولة المستضيفة وهي الجزائر
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.