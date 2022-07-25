المكاتب أكثر اتساخا بثلاث مرات من مقاعد المرحاض!

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إنه المكان الذي نقضي فيه ثماني ساعات في اليوم نعمل ونأكل ونشرب. سيشعر الكثير بالرعب لسماع أن مكاتبنا أقذر بثلاث مرات من مقاعد المراحيض.

وجدت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أن لوحة المفاتيح المتوسطة تحتوي على العديد من الجراثيم مثل سلة المهملات في المطبخ بينما تكون ماوس الكمبيوتر أكثر قذارة من حصيرة الباب.

تم أخذ مسحات من العديد من المكاتب في جميع أنحاء المملكة المتحدة ثم مقارنتها بالأشياء المنزلية المتسخة.

كان متوسط ​​عدد الجراثيم في المكتب الواحد 21000 جرثومة لكل بوصة مربعة، وكانت لوحة المفاتيح تحتوي عادةً على 3295 جرثومة، بينما كانت تحتوي على 1676 جرثومة بالنسبة للماوس. وكانت الهواتف المكتبية موطنًا لأكثر من 25000 جرثومة.

قال كريم سماني، العضو المنتدب لشركة التنظيف TechDisinfect: "المكاتب وأدوات المكتب يمكن أن تكون أقذر بأربع مرات من مقعد المرحاض لأننا نقضي وقتًا أطول بكثير معها.

يميل الناس إلى تناول الطعام والشراب في مكاتبهم، ولا يفكرون أبدًا في التنظيف بعد ذلك. لا يميل الموظفون أيضًا إلى التفكير بجدية في التطهير بانتظام.

وأضاف: "يمكن للفيروسات والجراثيم والبكتيريا أن تنتقل في جميع أنحاء المنزل بسهولة بالغة، لكن أماكن العمل لدينا من المحتمل أن تشكل خطرًا أكبر بكثير".

"كل شيء من أكواب القهوة إلى لوحات المفاتيح يمكن أن يؤوي العدوى".

لا يقتصر الأمر على المناطق العامة ذات الازدحام الشديد التي يمكن أن تؤوي فيروسًا، فبعض الفيروسات يمكن أن تعيش على الأسطح مثل المعادن والبلاستيك لمدة تصل إلى يوم واحد، وهذا يعني معدات تكنولوجيا المعلومات اليومية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف ولوحات المفاتيح والماوس والطابعات، إلخ، يمكن أن تكون نقاطًا لانتشار العدوى.

وقالت متحدثة باسم موقع Fasthosts.co.uk، الذي أجرى البحث: "عندما بدأنا بدراسة مثل هذه، تساءلنا عما إذا كنا سنحصل على نتائج مروعة".

وخلص: "ومن خلال مقارنة مقاعد المراحيض، والممسحات وسلة مهملات المطبخ بعناصر المكتب الشائعة، فوجئنا بمعرفة مدى اتساخ المكاتب".