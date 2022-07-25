الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تغطية خاصة استمرار عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة: القيلولة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد السوداني مرشح الاطار التنسيقي النهائي لرئاسة وزراء العراق

الإحتلال يصادق على هدم منازل تعود لمنفذي عمليات بطولية

السيسي يتحدث عن خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشاريع على الأنهار الدولية

علامتان قد تنذران بقرب الجلطة الدماغية

ما السر وراء موجة توطين الصهاينة في الدول العربية حديثة التطبيع؟