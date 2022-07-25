المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي يصل القاهرة لبحث أزمة سد النهضة

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وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة، أن الحكومة الأمريكية تقدم ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للقرن الإفريقي، ما يساعد على التخفيف من حدة الجوع في المناطق الأكثر تضررا من أزمات الغذاء العالمية.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي سيقوم بجولة تستمر حتى الأول من أغسطس المقبل "لتقديم دعم الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويسهم في المزيد من السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن السفير هامر سيعقد أيضا مشاورات في أديس أبابا مع الاتحاد الإفريقي الذي تجري المحادثات ذات الصلة بالسد تحت رعايته.

وتابعت في بيان صحفي: "سوف تسنح للمبعوث الخاص هامر أثناء تواجده في إثيوبيا فرصة استعراض التقدم المحرز لناحية تسليم المساعدات الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان وجهود الدفع بمحادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية والسلطات في تيغراي".

وأكدت أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتعزيز الجهود الدبلوماسية دعما لعملية سياسية شاملة تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للشعب الإثيوبي بأسره.