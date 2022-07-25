الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: الاطار التنسيقي يصوت على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. نظرة قيس سعيد لمشروع الدستور الجديد

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. تداعيات اقفال الوكالة اليهودية على علاقات تل ابيب وموسكو

الرئيس السوري يتسلم رسالة من نظيرة الجزائري.. وهذا مضمونها؟

المكاتب أكثر اتساخا بثلاث مرات من مقاعد المرحاض!

المبعوث الأمريكي إلى القرن الإفريقي يصل القاهرة لبحث أزمة سد النهضة

دراسة: القيلولة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية