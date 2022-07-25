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المدير العام للأمن العام اللبناني يعلق على قضية المطران الحاج

المدير العام للأمن العام اللبناني يعلق على قضية المطران الحاج
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشار المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تعليقاً على توقيف المطران موسى الحاج، إلى "أنني أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية".

العالم - لبنان

وأكد في حديثٍ تلفزيوني أنه "لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية"، موضحاً أنه "إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر، وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".

وشدد إبراهيم، على أن "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".

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