المدير العام للأمن العام اللبناني يعلق على قضية المطران الحاج

العالم - لبنان

وأكد في حديثٍ تلفزيوني أنه "لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية"، موضحاً أنه "إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر، وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".

وشدد إبراهيم، على أن "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".