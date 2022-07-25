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شاهد..رؤية قيس سعيد للمشروع الدستور الجديد

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت الخبيرة بالشأن التونسي سهام عزوز، أن الريس التونسي قيس سعيد يعتبر نجاح الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو تلبية لمطالب الشعب التونسي.

العالم - خاص بالعالم

وقالت عزوز في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، إن مطالب التونسيين قبل 25 تموز الماضي في عام 2021، جاءت بسبب الازمة السياسية الحادة التي كان يعيشها البلد، مما ادت الى المقاطعة الشعبية للبرلمان، وخلق حالة من الاحتقان، والرفض الشديد لكل السياسات التي تبنتها الحكومات السابقة.

واضافت، ان تونس كان يمر بازمة اجتماعية وسياسية واقتصادية خانقة، حالة من الصراع بين الكتل النيابية مما ادت الى تمرد الشارع التونسي على الاحزاب والحكومة السابقة.

وواضحت عزوز، أن الظروف التي جاء بها الرئيس قيس سعيد كانت ظروف استثنائية؛ لذا منذ تسلم سدة الحكم دخل في صراع مع حركة النهضة لان رئيس الحركة راشد الغنوشي كان رئيس البرلمان مما خلق حالة صراع سياسي في البلد.

واشارت الباحثة بالشأن التونسي ان قيس سعيد اليوم في اقبال الشعب التونسي الى صناديق الاقتراع يعتبر نفسه لبى طلب الشعب التونسي بتنفيذ مشروع دستور جديد يواكب مطالب الشارع التونسي.

هذا ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد.

ودعي تسعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألف ناخب للتصويت في أكثر من أحد عشر ألف مركز اقتراع. وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في26 من الشهر الجاري، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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