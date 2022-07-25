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شاهد.. ماذا يريد الشعب التونسي من الدستور الجديد؟

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي أحمد الكحلاوي أن الشعب التونسي يريد دستورا جديدا يعيد لتونس السيادة الوطنية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الكحلاوي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة حول عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التونسي، إن الدستور الذي قام به سعيد تضمن ما يحقق السيادة الوطنية وما يريده الشعب التونسي.

وأضاف، أن نتيجة الاستفتاء يقررها الشعب وعلى الرئيس التتونسي قيس سعيد تقبلها مهما تكن النتيجة.

هذا ويواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد.

ودعي تسعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألف ناخب للتصويت في أكثر من أحد عشر ألف مركز اقتراع.

وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في26 من الشهر الجاري، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في 27 من الشهر المقبل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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