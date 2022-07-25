السفیر الایراني : امير عبداللهيان يزور الكويت قريبا

العالم - ايران

"السفير ايراني"، ادلى بهذا التصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، حيث اعرب عن ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران الى مستوى السفير.

واشار الدبلوماسي الايراني في هذا الخصوص، الى تعيين "بدر عبد الله المنيخ"، سفيرا جديدا للكويت في ايران؛ مبينا ان هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشان القضايا السياسية بين البلدين.

كما نوه بالمساحات التاريخية المشتركة بين ايران والكويت وشعبيهما، فضلا عن "التواصل المستديم والجيد" القائم بين وزيري خارجية البلدين؛ متطلعا الى توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

وعودة الى زيارة امير عبداللهيان، لفت السفير الايراني بانها ستجري قريبا، لاجراء مباحثات مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وتطرق "ايراني" ايضا، الى زيارة نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة البيئة في ايران "علي سلاجقة" المرتقبة للكويت، وتوجه عدد من المسؤولين الكويتيين الى طهران؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمشاركة تجاربها العلمية حول ظاهرة الاتربة والغبار في دول الجوار، وابرام اتفاق مع الكويت للتعاون في هذا الخصوص.