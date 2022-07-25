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شاهد.. مراسلة العالم تتحدث عن نسبة إقبال التونسيين للاستفتاء

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد.

العالم - مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في تونس خلال التغطية الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، أن نسبة الإقبال على عملية الاستفتاء على المشروع الدستور الجديد اصبحت جيدة عن ما كانت عليه في الصباح.

واشارت مراسلة العالم الى ان صناديق الاقتراع ستغلق عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، مما ستفصح النتائج عن رأي التونسيين بمشروع الدستور الجديد الذي اتى به الرئيس التونسي قيس سعيد.

واوضحت مراسلة العالم ان في الصباح نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين كانت متوسطة، ولكن الى بدأت هذه النسبة بالتزايد حيث بدأ الشعب التونسي بالاقبال الى مراكز الاقتراع للتصويت بنعم او لا على مشروع الدستور الجديد.

ودعي تسعة ملايين ومئتان وستة وتسعون ألف ناخب للتصويت في أكثر من أحد عشر ألف مركز اقتراع. وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في26 من الشهر الجاري، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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