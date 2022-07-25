شاهد.. الإطار التنسيقي يعلن مرشحه لتولي منصب رئاسة الحكومة

العالم - مراسلون

وقال مدير مكتب العالم، خلال النشرة الاخبارية، إن قادة القوى والأحزاب السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي إجتمعوا في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري وصوتوا بالإجماع على إختيار السوداني كمرشح لترؤس الحكومة.

واشار مدير مكتب العالم الى ان تسمية السوداني كانت خطوة متوقعة بعد اعتذار المستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي من ترشيح الإطار له لتولي هذا المنصب.

واوضح مدير مكتب العالم، أن محمد شياع السوداني ينتمي الى دولة القانون، وتولى مناصب عدة منها رئاسة وزارة الصناعة، الزراعة التجارة، ومن مواليد عام 1970، محافظة ميسان العمارة.

وتابع: ان محمد شياع السوداني يعتبر المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الحكومة العراقية من قبل الاطار التنسيقي.

واردف، أن الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وبعض النواب المستقلين سيواكبون ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الاطار التنسيقي لتولي منصب رئاسة حكومة العراق، مشيرا الى ان حزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف التقدم الى الان لم يبدو أي وجهة نظر بهذا الخصوص.

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