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شاهد.. عقدة البرلمان العراقي بعد ترشيح رئيس الوزراء

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب قناة العالم في بغداد إنه بعد ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة العراقية، تبقى أزمة ترشيح رئيس الجمهورية.

العالم - مراسلون

قال مدير مكتب قناة العالم في بغداد إن الخطو التالية بعد اعلان الاطار التنسيقي بالاجماع عن مرشحه محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة حكومة العراق، سيتم تقديم طلب خلال الساعات او الايام المقبلة لعقد جلسة للبرلمان العراقي من اجل اختيار رئيسا للجمهورية.

واضاف ان، الاطار التسيقي وحلفائه بما انهم يمتلكون نصف زائد واحد من مقاعد البرلمان العراقي، لذا من السهل اختيار رئيسا للحكومة العراقية، مشيرا الى ان العقدة في الازمة السياسية العراقية تبقى في انتخاب رئيسا للجمهورية، وذلك بسبب الانقسام في البيت الكردي على تسمية مرشحا لرئيس الجمهورية، حيث مازال الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بترشيح بيبر احمد، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح برهم صالح، وعليه في ظل هذا السيناريو، سيكون هناك مرشحان كرديان لرئاسة الجمهورية العراقية، وسيتم التصويت على هذا الاساس في البرلمان العراقي ومن يحصل على اكبر عدد من الاصوات سيكون هو رئيسا للعراق.

واشار الى ان الاطار التنسيقي كان دائما يدفع باتجاه اتحاد البيت الكردي وينبذ الانقسام فيه.

واوضح ان العقدة التي تكمن في هذا السياق، هل سيتمكن تحالف الاطار التنسيقي مع الحزب الوطني الكردستاني والنواب المستقلين في البرلمان العراقي من الحصول على ثلثي اصوات النواب لفوز برهم صالح بمنصب رئاسة العراق.

يذكر أن قادة القوى والأحزاب السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي إجتمعوا في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري وصوتوا بالإجماع على إختيار السوداني كمرشح لترؤس الحكومة العراقية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. عقدة البرلمان العراقي بعد ترشيح رئيس الوزراء