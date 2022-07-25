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حماس تستنكر إقامة مشروع فندق سياحي ومدينة مائية في 'معاليه أدوميم'

حماس تستنكر إقامة مشروع فندق سياحي ومدينة مائية في 'معاليه أدوميم'
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس): إن إقامة ما يُسمَّى مجلس إدارة مستوطنة معاليه أدوميم، المقامة على أرضنا الفلسطينية شرق مدينة القدس المحتلة، مشروع فندق سياحي ومدينة مائية في المستوطنة، هو جريمة صهيونية جديدة.

العالم ـ فلسطين

وأضاف الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة: إن المشروع الجديد انتهاك صارخ لكل الأعراف والقرارات الدولية الرَّافضة لمشاريع الاحتلال الاستيطانية، والتي كان آخرها القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والداعي إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة.

وجدد رفض حركة (حماس) وإدانتها لكل مشاريع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة المحتلة.

وعدّ حمادة مشاريع الاحتلال محاولة يائسة من الحكومة الصهيونية والتي لن تفلح في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتغيير ملامحها، وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيد عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وسيبقى أهلنا المرابطون في القدس والأقصى ثابتين على أرضهم مدافعين عن مقدساتهم، حتى زوال الاحتلال.

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