طهران: لا كاميرات مراقبة دون إتفاق نووي

العالم - إيران

وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "محمد إسلامي" أن الكاميرات التابعة للوكالة الدولية في المواقع الإيرانية، لن يتم تشغيلها قبل إحياء الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة 1+5 .

إسلامي أضاف أنه حين يعود الغرب إلى الإلتزام بالإتفاق وتتأكد طهران من ذلك، فسيتم النظر بشأن موضوع الكاميرات.

هذا الموقف يأتي ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي حول البرنامج النووي الإيراني ومزاعم رفع نسبة التخصيب، إضافة إلى مراقبة الوكالة لنشاط المواقع النووية السلمية الإيرانية.

موقف إستدعى ردا من وزارة الخارجية أيضا، والتي أكدت على لسان المتحدث بإسمها "ناصر كنعاني" بأن طهران لن تتسرع في مباحثات إحياء الاتفاق النووي رغم الضغوط الغربية، مؤكدا أن أي إنجاز لإحياء الإتفاق مرهون بإرادة الدول الغربية والولايات المتحدة.



"كنعاني" إتهم "غروسي" بتبنى آراء غير إحترافية وظالمة وغير بناءة تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني، لاسيما في تصريحاته الأخيرة التي وصفت بأنها غير دقيقة.

فيما دعت طهران "غروسي" إلى لعب دور بناء وإيجابي في سياق محادثات إلغاء الحظر على إيران.