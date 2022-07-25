لبنان: تحذير رسمي من الغبار المنبعث في حال انهيار إهراءات مرفأ بيروت

العالم - سوريا

ولفتت الوزارتان، في بيانهما المشترك، إلى أن غباراً «من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة» سينبعث وسيتشتّت في الهواء، في حال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء من الأهراءات.



ورغم إشارتها إلى ألّا أدلة علمية على «وجود مادة الأسبتسوس أو أي مواد سامة أخرى» فيه، رجحت أن «تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب إخلاؤها فوراً إذا حصل ذلك».

كما توقعت أن «تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 و 1500 متر تقريباً) والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر ووسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار. وسيترسّب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة كحدٍّ أقصى».



وعليه، نصحت الوزارتان المواطنين المتواجدين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، خلال الـ24 ساعة الأولى بعد الحادث، بـ«إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية خصوصاً في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من الموقع (المناطق المذكورة أعلاه)».



أما الأشخاص المتواجدون خارج المباني أثناء تطاير الغبار، فنصحتهم الوزارتان بـ«ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول إلى أقرب مكان مغلق وذلك لحين انقضاء أول ساعتين حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه إلى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة».

وبالنسبة للمتواجدين في المركبات السيارة أثناء تطاير الغبار، حثّتهم الوزارتان على «إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول إلى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة. في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) حتى الوصول إلى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة».

ولتنظيف الأسطح من الغبار، دعت الوزارتان إلى «تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع إعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء (مع التنبيه إلى عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيماوية)، ارتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف، تنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج».



وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أن «تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة، من خلال أجهزة الرصد، أفادت بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للأهراءات».



ولفتت الرئاسة في بيانها إلى أن الوزراء المعنيّين أفادوا بأن «الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الأهراءات، والتي لم تُعالَج لخطورة الوصول إليها، تُقدَّر بـ3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً نتيجة العوامل المناخية، حيث تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمّر، علماً أن الانبعاثات الناتجة من هذا التخمُّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة».

وتشتعل النيران بشكل متقطع في الأهراءات منذ ما يزيد على أسبوعين، وسط قرار رسمي بحظر الاقتراب من المنطقة، تخوفاً من انهيارها.