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 الصحة السعودية تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بجدري القرود

 الصحة السعودية تعلن تسجيل حالات إصابة جديدة بجدري القرود
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود في المملكة وصل إلى 3 أشخاص.

العالم-السعودية

وقال متحدث باسم الوزارة،ان المصابين الثلاثة كانوا عائدين من أوروبا.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في 14 يوليو/ تموز الجاري، رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة، وذلك في مدينة الرياض.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين.

والسبت الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة جدري القرود الذي أصاب حتّى الآن نحو 17 ألف شخصا في 74 بلدا، معظمها في أوروبا.

واكتُشفت أولى الإصابات بجدري القرود لدى البشر في عام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري البشري الذي تم القضاء عليه في عام 1980.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق، وعادة ما يُشفى المريض من دون تدخل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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