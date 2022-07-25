الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الوطني الكردستاني يكشف سيناريوهات اختيار رئيسا للعراق

الوطني الكردستاني يكشف سيناريوهات اختيار رئيسا للعراق
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الاثنين، إعلان الإطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء "سيلقي بظلاله على القوى الكردية"، فيما رجح تكرار سيناريو 2018 بشأن تمرير رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

وقال القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي خلال حديثه للسومرية، إن "حسم الإطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء سيلقي بظلاله على القوى الكردية"، مرجحاً أن "تعقد الأسبوع المقبل جلسة لحسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء".

وأشار إلى أن "هناك لقاءات بين القوى الكردية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لغاية الآن"، متوقعاً "تكرار سيناريو 2018 عبر تقديم مرشحين للرئاسة واختيار احدهما داخل البرلمان".

وتابع الهركي، أنه "ربما سيحدث سيناريو اللحظة، أي في لحظة ما ينقلب كل شيء ويتم الاتفاق على مرشح واحد للمكون الكردي والمجيء به إلى بغداد لتمريره".

وأوضح، أنه "في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإطار التنسيقي وعزم والسيادة سيصوتون ل‍برهم صالح على حساب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد".

وفيما أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، يتبقى على القوى الكردية حسم خلافاتها وتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، أو الأتيان بمرشحين اثنين إلى بغداد لتمرير أحدهما في البرلمان.

روابط ذات صلة

آل صادق يطالب الامم المتحدة القيام بدورها لازدهار العراق

الفياض يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة وزراء العراق

العزم يعلن موقفه من ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. محمد شياع السوداني في سطور..

أحزاب سياسية في الكاميرون تدعو ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية

الهند تعزز وجودها العسكري على الحدود مع الصين

اليمن..العدوان يرتكب 52 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة

البابا فرنسيس يعتذر رسميا من الشعوب الأصلية في كندا

لبنان: تحذير رسمي من الغبار المنبعث في حال انهيار إهراءات مرفأ بيروت