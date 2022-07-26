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شاهد.. إنقاذ دب قطبى جائع علق لسانه داخل علبة صفيح

شاهد.. إنقاذ دب قطبى جائع علق لسانه داخل علبة صفيح
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدخلت أنثى دب في منطقة قطبية بشمال روسيا لسانها في علبة حليب معدنية، ولم تتمكن من إخراجه منها.

العالم - منوعات

وانتابت حالة من الفزع سكان ديكسون النائية عندما شاهدوا الدبة البالغة من العمر عامين وسط أكواخ القرية يوم الأربعاء.

لكن جهود إنقاذها تكللت بالنجاح بعدما توجه فريق من حديقة حيوان موسكو بالطائرات لتخديرها عن طريق الرشق بالسهام وإزالة العلبة المعدنية الحادة من فمها ومعالجة جروح لسانها.

وقالت سفيتلانا أكولوفا المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو "المرحلة المهمة التالية هي إفاقتها، لكن متخصصين سيكونون على مقربة لمراقبة العملية".

وقالت في بيان وزعته حديقة الحيوان "نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. تركنا بعض الأسماك بالقرب من الدبة لأنها عاشت بلا طعام ولا شراب لفترة طويلة".

وقال ميخائيل ألشينتسكي، وهو طبيب بيطري بالحديقة إن الدبة تعاني الهزال والجفاف بعض الشيء، لكن من المتوقع أن تلتئم جروحها.

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