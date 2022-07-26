مبعوث أمريكي يبدأ جولة أفريقية أوروبية

العالم - افريقيا

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس،" إن هذه الجولة تستهدف التأكيد على الشراكة والتعاون بين الولايات المتحدة من ناحية وبين الشركاء في أفريقيا وأوروبا من ناحية أخرى".

وأضاف المتحدث أن تشوليت سيلتقي في السنغال وموريتانيا مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني لبحث قضايا الأمن الإقليمي والتنمية وأمن الساحل الأفريقي وزيادة التعاون البحري وضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح أن المسئول الأمريكي سيلتقي في فرنسا مع المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين ويبحث تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الساحل الأفريقي إلى جانب بحث التزامات المجتمع الدولي المستمرة بشأن الأمن الغذائي العالمي ومساندة أوكرانيا.