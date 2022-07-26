أوكرانيا تخطط لتفجير مواد كيميائية سامة في أكبر محطة نووية في أوروبا..روسيا تحذر

العالم - روسيا

وذكر بيان الخارجية الروسية،يوم أمس، أن الوضع حول محطة زابوروجيه يثير "قلقا متزايدا" في الأيام الأخيرة، حيث "تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول التأثير المزعوم لممثلي روسيا الموجودين في المحطة، على ضمان سلامتها".

وأضاف بيان الخارجية ،أن "روسيا تتصرف بشكل مسؤول في ما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية، وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها".

وأشارت الخارجية الروسية إلى فشل زيارة بعثة دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه، والتي كان مخطط لها في أواخر يونيو الماضي، بسبب "الموقف غير البناء من قبل الإمانة العامة للأمم المتحدة التي رفضت دعم مبادرة الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذريعة مفتعلة، وهي الأمن غير الكافي المزعوم والتوقيت غير المناسب لهذه الزيارة".

وتابعت الوزارة أن فشل الزيارة "صب في مصلحة أوكرانيا ورعاتها الغربيين"، وأن "عدد استفزازات كييف المسلحة ضد محطة زابوروجيه ازداد بأضعاف، حيث نفذت هجمات بطائرات مسيرة وأعمال تهدف إلى تخويف العاملين في المحطة".

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أوكرانيا تخطط لتفجير حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة بمصنع زيوت ودهون في مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف:"إن أوكرانيا تخطط لاستفزاز في مصنع للزيوت والدهون في مدينة سلافيانسك، من خلال تفجير حاويات تحتوي على ما يزيد على 120 طنا من مركب "الهكسان" السام".

وأضاف ميزينتسيف أن وزارة الدفاع الروسية تحذر سكان سلوفيانسك من أن نظام كييف قد أكمل الاستعدادات لاستفزاز وحشي آخر باستخدام مواد سامة قوية، في معمل الزيوت والدهون، وأن موظفي إدارة القوات الأمنية الأوكرانية يخططون لتفجير الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة "الهكسان".