تيار الحكمة: لا يوجد أي فيتو على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية

العالم - العراق

وقال عضو الهيئة العامة للتيار كرم الخزعلي في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "هناك مشكلة بعد الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء، وهو مرشح رئاسة الجمهورية الذي لم يحسم حتى الآن"، مبيناً أن "المرشح محمد شياع السوداني شخصية غير جدلية وغير مرفوضة".

وأضاف، أن "السوداني يحظى بمقبولية داخلية وخارجية ولا يوجد اي فيتو عليه"، لافتاً إلى أن "رفض السوداني من بعض الكتل أمر وارد".

وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.



وقالت الأمانة في بيان إن "الإطار التنسيقي عقد اليوم الإثنين، اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء".

وأضافت، أنه "بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".