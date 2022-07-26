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تيار الحكمة: لا يوجد أي فيتو على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية

تيار الحكمة: لا يوجد أي فيتو على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد تيار الحكمة في العراق، أن مرشح الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني يحظى بمقبولية داخلية وخارجية ولا يوجد أي فيتو عليه، فيما أشار إلى أن رفضه من قبل بعض الكتل أمر وارد.

العالم - العراق

وقال عضو الهيئة العامة للتيار كرم الخزعلي في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "هناك مشكلة بعد الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء، وهو مرشح رئاسة الجمهورية الذي لم يحسم حتى الآن"، مبيناً أن "المرشح محمد شياع السوداني شخصية غير جدلية وغير مرفوضة".

وأضاف، أن "السوداني يحظى بمقبولية داخلية وخارجية ولا يوجد اي فيتو عليه"، لافتاً إلى أن "رفض السوداني من بعض الكتل أمر وارد".

وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقالت الأمانة في بيان إن "الإطار التنسيقي عقد اليوم الإثنين، اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء".

وأضافت، أنه "بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

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