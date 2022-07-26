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إيطاليا ترحب بإعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي

إيطاليا ترحب بإعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

رحب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بإعادة إنتاج وتصدير النفط، لما له من دور إيجابي على الساحة المحلية والدولية.

العالم - ليبيا

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بوتشينو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحكومة.

وذكر البيان أن اللقاء خصص لمناقشة الملف السياسي الليبي، وعدد من الملفات الاقتصادية المشتركة والجاري تفعيلها.

وأشار إلى أن الطرفين جددا خلال اللقاء رغبة البلدين للحاجة الملحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قبل أيام، استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر.

جاء ذلك، في عدة بيانات منفصلة نشرتها المؤسسة (حكومية) عبر "فيسبوك"، بعد أعلن أعيان ومشايخ منطقة الهلال النفطي انتهاء أزمة الحقول والموانئ النفطية واستئناف تصدير النفط بعد تنفيذ طلبهم بتغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.

وقبل نحو أسبوع أعلنت حكومة الدبيبة، إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لها بدلا من "صنع الله".

وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وليبيا منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

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