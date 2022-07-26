مصر ترفع أسعار "تذاكر المترو والقطارات" خلال أيام

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وأكد الوزير في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أنه تم اتخاذ قرار زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن القرار في انتظار مصادقة البرلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: "الزيادة حصلت غصب عني.. نحن في مأزق".

وأشار إلى أن وزارة النقل مديونة للبنوك بـ88 مليار جنيه، ونحو 5 مليارات لوزارة البترول، وفق موقع "مصراوي".

وأوضح أن الزيادة المتوقعة على سعر تذكرة المترو سيرتفع بمقدار "جنية واحد"، مضيفا: "إذا تم زيادة أسعار تذاكر القطارات بقيمة 2 أو 3 أو 5 جنيهات، فستظل أقل من أجرة الميكروباص"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن وزارة النقل تحقق إيرادات بقيمة 4.2 مليار، في حين تقدر مصروفاتها بـ10 مليارات جنيه سنويا، وذلك قبل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار السولار بنسبة 7% خلال الفترة الماضية بجانب ارتفاع أسعار قطع الغيار.

ونبه إلى أن هيئة السكك الحديد تعاني من تزاحم كبير، كما أنه لم يتم تطوير السكك الحديد وزيادتها في مصر منذ ثورة 1952.