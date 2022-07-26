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السيول تغمر 8 مدن و 35 قرية جنوب شرق ايران

السيول تغمر 8 مدن و 35 قرية جنوب شرق ايران
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) انه منذ أمس الاثنين ، غمرت الأمطار الغزيرة 8 مدن و35 قرية في جنوب المحافظة.

العالم - ايران

وقال علي رضا شهركي في تصريح لمراسل وكالة فارس في زاهدان: غمرت الأمطار منذ يوم أمس ، ثماني مدن و 35 قرية في جنوب المحافظة، لافتا الى استمرار تقديم الخدمات للقرى التي غمرتها السيول.

واوضح مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة سيستان وبلوشستان، ان تساقط الامطار سيستمر في معظم مناطق المحافظة، بكثافة أقل حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرا الى توجيه تحذيرات الى جميع الصيادين في الموانئ الجنوبية للمحافظة بالامتناع عن العمل بسبب ارتفاع الامواج البحرية.

وأكد شهركي عدم وقوع اية خسائر بشرية حتى الآن نتيجة الامطار الغزيرة والسيول ، وان فرق الصيانة مستمرة في فتح الطرق المغلقة.

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