أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 26 يوليو

عصر ايرانيان..

الطائرات الإيرانية من دون طيار كابوس يقض مضاجع أمريكا والكيان الصهيوني

كيهان ..

هلع في الكيان الصهيوني من تقدم إيران في مجال إطلاق الأقمار الصناعية للفضاء

آرمان امروز ..

العلاقات بين طهران والرياض , مسار نحو التطبيع أم للحد من أجواء التوتر

ابتكار ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.. عودة كاميرات المراقبة للعمل مرهونة بإلغاء الحظر

ايران ..

الإطار التنسيقي يعلن عن مرشحه لرئاسة الوزراء .. "السوداني" مفتاح حل الأزمة السياسية بالعراق

رسالت ..

إسقاط مسيرة تركية بشمال العراق وإستمرار تداعيات الهجوم التركي على منتجع بمحافظة دهوك

آفتاب يزد..

تونس تشهد إستفتاء عاما على الدستور الجديد في ظل مقاطعة قوى المعارضة

خراسان ..

الإستفتاء العام على الدستور الجديد بتونس ..مسار نحو نظام رئاسي أم نحو ديكتاتورية ؟

جوان ..

تفاقم أجواء التوتر في العلاقات بشكل غير مسبوق بين موسكو وتل أبيب

قدس ..

محافل إعلامية أمريكية تحذر من خطر عودة ترامب للسلطة على مستقبل الولايات المتحدة

وطن امروز ..

مخاوف بالحزب الجمهوري من ترشيح ترامب , ومحاولات في الحزب الديمقراطي لإقناع بايدن بالتنحي

مردم سالاري ..

المستشار الألماني يحذر من خطر وقوع إنقسامات بالإتحاد الأوروبي بسبب الحرب بأوكرانيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها (إيران الرابحة في مؤتمرين إقليميين).. المنطقة شهدت مؤخرا انعقاد مؤتمرين كبيرين احدهما بمدينة جدة السعودية بمشاركة قادة تسعة بلدان عربية والرئيس الامريكي جو بايدن , والاخر بشكل قمة ثلاثية ايرانية روسية تركية باطار مباحثات استانة الخاصة بسوريا . (إجتماعات مؤتمر جدة عكست فشلا أمريكيا ذريعا في تسويق مشروع تشكيل حلف ناتو عربي عبري ضد إيران ) وبايدن لم يستطع حتى طرح الفكرة في تلك الاجتماعت في ظل تاكيد بلدان العالم العربي خاصة مصر والاردن وحتى السعودية رغبتها في تحسين الاجواء مع ايران , ورفض اي فكرة لايجاد تحالفات عسكرية مع الكيان الصهيوني ضد ايران . . وفي قمة طهران الثلاثية تم التأكيد على احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها ورفض الارهاب بكل اشكاله بسوريا ورفض اية محاولات لايجاد كيانات خارج اطار السيادة الوطنية السورية لفرض حالة امر واقع , والبيان الختامي لهذه القمة جسد ما تطالب به ايران دائما.

جوان ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الإستفتاء على الدستور الجديد وسط الإحتجاجات والمقاطعة ).. نفذ الرئيس التونسي قيس سعيد خطته في طرح الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء العام امس رغم كل الاحتجاجات المطروحة ومواقف المقاطعة من قبل قوى معارضة . ( إن قوى المعارضة وخاصة حركة النهضة أبدت مخاوفها من توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد) وتركز حركة النهضة الاسلامية الميول في معارضتها للدستور الجديد على عم تأكيده بشكل واضح وصريح من ان الاسلام الدين الرسمي للدولة والبلاد . وبالطبع يؤكد الرئيس التونسي على ان الدستور الجديد ضرورة لتصحيح مسار الثورة التونسية ولحل ازمات البلاد الاقتصادية والسياسية. وجدير بالذكر ان الرئيس التونسي سبق وان حل الحكومة وجمد البرلمان منذ العام الماضي بعد تفجر احتجاجات واسعة ضد الغلاء والفساد في تونس . وفي كل الاحوال ستعكس نتائج هذا الاستفتاء مدى ثقل وشعبية رئيس الجمهورية والمعارضة ايضا .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( تفاقم الأجواء بين موسكو وتل أبيب ).. تشهد العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني مسار تدهور منذ ان حسم هذا الكيان امره بشان الحرب الاوكرانية لصالح كييف منتقدا الحرب التي تشنها روسيا هناك . موسكو انتقدت تل ابيب بشدة عندها كما حذرتها من مواصلةغاراتها على سوريا, وغضب موسكو استمر ليلمح وزير الخارجية الروسي بعدها لاصول يهودية لهتلر الامر الذي فجر ردود فعل غاضبة بتل ابيب . ( إن قرار موسكو الأخير إغلاق مكتب الوكالة اليهودية بروسيا يعكس عمق إستيائها من تجاهل الكيان للمصالح الروسية )

وهذه الخطوة الروسية التي رد عليها رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد بالتلويح باتخاذ اجراءات مضادة , تعطي فكرة واضحة عن دخول العلاقات بين موسكو وتل ابيب لمسار قد ينتهي بتسخين الاجواء بين الطرفين في الاجواء السورية خاصة وان روسيا سبق وان حذرتمرارا من استمرار الغارات الصهيونية على سوريا .

عصر ايرانيان...

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الترويع من إيران يواجه تجاهلا في المنطقة ).. السعودية دعت مؤخرا لرفع مستوى التمثيل في المباحثات الثنائية مع ايران بعد خمس جولات لتكون بين وزراء الخارجية, والكويت والامارات ارسلتا سفيريهما لطهران بسرعة , وبالطبع تواجه هذه الاجواء الايجابية ترحيبا من قبل ايران التي تضع تطوير وتعزيز العلاقات مع بلدان الجوار على رأس اولويات سياستها الخارجية . ( إن هذه التطورات تعكس توصل بلدان مجلس التعاون لقناعة بضرورة إيجاد أرضيات صلبة لتوطيد العلاقات مع إيران ) وبأن التواجد العسكري الاجنبي في المنطقة ليس في صالح امن واستقرار بلدانها وشعوبها بل على العكس تماما . وبصورة عامة كل هذا يعني بأن السيناريو الامريكي الصهيوني الذي يروج للترويع من ايران يواجه طريقا مسدودا برفض البلدان العربية في المنطقة الانزلاق في متاهات مثل هذه المخططات على حساب امنها واستقرارها وعلى حساب وشائج علاقاتها العميقة مع ايران .

كيهان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تركيا والإستراتيجية الخاطئة في شمال العراق وسوريا ) , استعرضت صحيفة كيهان مواقف وسياسات انقرة ازاء سوريا والعراق وهجمات القوات التركية على البلدين على مدى سنوات بذريعة مكافحة الارهاب وملاحقة حزب العمال الكردستاني وتقول الصحيفة .. لقد ثبت للعيان على مدى اكثر من عشر سنوات بأن العمليات العسكرية التي تشنها تركيا على شمال سوريا والعراق لم تحقق هدفها المنشود الذي تبرر انقرة عبره انتهاكاتها للسيادة الوطنية لهذين البلدين. ( إن العمليات التركية لم تقض على إي إرهاب ولم تدعم جهود مكافحة الإرهاب ولم توجد أية ضمانات للأمن القومي التركي) هذا اذا ما سلمنا جدلا بأن هدف تركيا من وراء هذه العمليات هو ماتدعيه حقا. ان الاجدر بالحكومة التركية واذا ما كان هدفها مكافحة الارهاب تعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع بغداد ودمشق للقضاء بصورة واقعية على الارهاب بكل اشكاله , ومثل هذا التعاون والتنسيق المشترك مع بلدان الجوار التركي كفيل باجتثاث الارهاب بتوسيع دائرة مكافحته بشكل يكفل تحقيق ضمان امن تركيا ومصالحها ويكفل امن ومصالح جيرانها ايضا .