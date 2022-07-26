بينيت يرفض عرضًا من لبيد بتولي خارجية الاحتلال

العالم - الاحتلال

وأضافت الهيئة: إن بينيت رفض الطرح الذي عرضه عليه لابيد، بأن يتولى منصب القائم بأعمال وزير الخارجية، على خلفية التوتر السائد بين مكتبيهما.

وأوضحت الهيئة أن عرض لابيد- لبينيت جاء في مسعى لرأب الصدع معه وتأمين منصب عالٍ في الأشهر الأخيرة من حياته السياسية.

وتابعت: "جاء رد بينيت من خلال عيدان بيزمان المدير العام في مكتبه، مفيدا أنه يفضل حاليا الاختفاء عن أعين الناس".

وحسب المصدر، يدور الحديث عن منصب قائم بأعمال، ما يعني أنه في حال تولى بينيت هذا المنصب فذلك سيكون مؤقتا لـ 3 أشهر، وبالتالي ينوي رئيس وزراء الاحتلال لابيد الاستمرار في إدارة ملف الشؤون الخارجية للكيان.

وما يزال لابيد يحتفظ بحقيبة الخارجية التي تولاها عند تشكيل حكومة الاحتلال في يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويرأس لابيد حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات العامة المقررة في 1 نوفمبر/تشرين الآخِر المقبل.