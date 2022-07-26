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كاظمي قمي: أنصار الله تضحي من أجل الشعب اليمني أمام المعتدين

كاظمي قمي: أنصار الله تضحي من أجل الشعب اليمني أمام المعتدين
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

 قال المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي"، إن حركة أنصار الله اليمنية ليست إرهابية، إنما تضحي من أجل شعبها أمام المعتدين.

العالم - ايران

واشار كاظمي قمي في تغريدة له على تويتر اليوم الثلاثاء، الى لقاءه مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية لشؤون أفغانستان واليمن ولالتباحث معه بشأن قضايا المنطقة والشرق الأوسط.

واضاف في التغريدة: أن على العالم أن يعرف أن حركة أنصار الله ليست إرهابية، انما تضحي من اجل الشعب اليمني أمام المعتدين.

يذكر ان السعودية شنت حربها على اليمن قبل 7 أعوام، كان في حسبانها أن الأمر سيكون معركةً خاطفة لن تستغرق منها سوى بضعة أشهر. راهنت السعودية، في بداية عدوانها على اليمن، على قواتها العسكرية وحلفائها في الدول الخليجية وخارجه، وعلى التغاضي الدولي، من أجل تحقيق "النصر السريع"، إلا أن ارتباك استراتيجيتها وهشاشة تحالفاتها جعلا الحرب ترتد عليها، عبر استنزافها مالياً، وتكبدها خسائر اقتصادية باهظة.

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كاظمي قمي: أنصار الله تضحي من أجل الشعب اليمني أمام المعتدين

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