ماذا وراء هاشتاغ المخابرات تبتز تركي آل الشيخ؟

العالم - نبض السوشيال

الهاشتاغ المذكور (#المخابرات_تبتز_تركي) يأتي بعد ثلاثة ايام فقط من انتشار هاشتاغ اخر مماثل تحت عنوان (#تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله)، الذي انتشر هو ايضا بعد تداول اخبار في المواقع الاعلامية بتاريخ السبت الماضي 23 يولو الجاريي مفادها ان السعودي المستشار المعتمد لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان (مُستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه) تركي آل الشيخ، باع منزله وعقاراته في مصر، حيث قرر ذلك بشكل مفاجئ.

من بين الوسومات البارزة التي انتشرت يوم الاحد الماضي 25 يوليو تحت هاشتاغ (#تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله) كانت تغريد لحساب (وحدالله 17حساب محظوراخرهم خالدبن الوليدو) الذي غرد قائلا:

#تركي_ال_الشيخ_يبيع_منزله

وباع هدومه والشوال اللى كان بيعبى فيه الرز لانه طلع مخروم فاعطاه هدية لعمرو اديب عشان يلبسه فى العنبوكه ونوى يشترى منشار ويتجوز الست زنزانه

عود على بدء.. بين ليلة وضحاها اصبح المستشار تركى أل الشيخ لايمتلك داخل مصر حاليآ اي عقارات، وهو الذي كان قد شغل العديد من المناصب الرياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة ومالك نادي بيراميدز المصري السابق اشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

نتابع الان اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل "تويتر" من قبل الناشطين المصريين، حيث غرد حساب الناشط المصري (سلطان - sultan) قائلا في تغريدته:

امير الاحزان يحاول يرتقي من شحات الى مبتز حتى في الطموح سافل #المخابرات_تبتز_تركي

وفي السياق غرد حساب (الملاك الحزين) قائلا:

هتدفع يا تركى بما يرضى الله

ولا نصادر املاك بما لا يرضى الله

#المخابرات_تبتز_تركي

من جهته، قال حساب (Petubastis III) مغردا:

احسن حاجة تعملها المخابرات لشوال الرز #المخابرات_تبتز_تركي

وأما حساب الناشط المصري (قيصر - Cesar) فقد غرد بالقول:

كوميديا بغيضه ومضحكه

بدأت الفضائخ تظهر والعشق الممنوع سيحرق الجميع

لجان تركى عارفين احمد شعبان و هجوم بالشتائم ع المخابرات المصريه بشكل علنى

نزاع شكلا بين سعودى ومخابرات مصر لكن حقيقته نزاع بين عصابات وسيحرق الجميع ولا علاقه

ل مصر والسعوديه بما يحدث

#المخابرات_تبتز_تركي

حساب المغرد (محمد فاروق - Mohamed Farouk) رد على حساب (قيصر - Cesar) قائلا:

قولهم آمة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قائدنا

في بلاد الحرمين الشريفين وان الانفتاح ال حدث في السعوديه سيأتي على رأسهم

وأما بالنسبة عندنا في مصر الجهر بالسوء ورفع الحياء على مراحل ونسونة الشباب وعدم

قوانين على اللبس للشباب والنساء وعدم قول الحق ثق أن بطش ربك لشديد

غرد حساب الناشطة المصرية (ماس - Maas) قائلة:

عباس ترامادول يبتز تركي ترفيه يااااه معقولة تخسروا بعض عشان شوية رز لا راحوا ولا جم .

#المخابرات_تبتز_تركي

حساب الناشط (صلاح بديوي) غرد قائلا:

#المخابرات_تبتز_تركي

عندما ينحدر دور جهاز يفترض انه مختص بحماية الأمن القومي الى هذا المستوى ...بيكفي اتقوا الله في وطنكم هذا ان كنتم تعملون لصالحه ... عظم الله اجركم



نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لـحساب الناشط المصري (زورو - Źóŕó) الذي غرد قائلا:

شئ ما حدث بين بن سلمان والسيسي جعل تركي يترك مصر ويبيع أملاكه .

هناك في الكواليس ما يخفى على عامة الشعب .

ولكن ما يهمنا في الأمر اللهم إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجها من بين أيديهم سالمين .

#المخابرات_تبتز_تركي