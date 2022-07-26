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روسيا: محاولات أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستقودهما نحو الهاوية

روسيا: محاولات أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستقودهما نحو الهاوية
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أية محاولات من جانب أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهما مباشرة نحو الهاوية.

العالم - روسيا

وأضافت زاخاروفا - في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف - أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابعت زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء يوم الإثنين: "أى محاولات لتحقيق النصر فى أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".

واعتبرت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة".

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