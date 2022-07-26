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علماء ايران يشاركون في انتاج اكبر مقراب اذاعي على مستوى العالم

علماء ايران يشاركون في انتاج اكبر مقراب اذاعي على مستوى العالم
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

يشارك فريق من الباحثين والعلماء بـ"معهد ابحاث الفلك المعرفي" الايراني، في مشروع انتاج "اكبر مقراب اذاعي على مستوى العالم"؛ وذلك بالتعاون مع نظرائهم في سائر الدول.

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان هذا المقراب الاذاعي العظيم سيكون قادرا على تحليل الصور الفلكية افضل بنسبة 100% مقارنة بتقنية "مقراب جيمس ويب" الفضائي.

ويضم الفريق العلمي الايراني المشارك في هذا المشروع، الدكتورة "فاطمة طباطبائي" وهي عضو معهد ابحاث الفلك الايراني المعرفي وعضو مرصد (SKA) الدولي.

وتجدر الاشارة هنا الى ان السيدة طباطبائي، تقود احد فرق العمل ضمن مشروع انتاج اكبر مقراب اذاعي في العالم، والمكون من الباحثين الايرانيين "الدکتورة معصومه قاسمي نودهي" و"الدکتور حبیب خسروشاهي" والى جانبهما علماء فلكيون من دول اخرى.

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