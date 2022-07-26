السلطة المحلية في تعز تدين استهداف الأطفال بحي الروضة

العالم-اليمن

وأشار مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال تتنافى مع كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإنسانية، وستضاف إلى سجل الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق الأطفال والنساء والشيوخ والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المصدر أن هذه الجريمة التي تم تنفيذها وفق مخطط مدروس تستهدف تقويض مساعي السلام ، وتعكس إصرار مرتزقة العدوان على المتاجرة بمعاناة المواطنين وتعنتهم بعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرة فتح طريق الخمسين – الستين من طرف واحد للتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا المصدر مرتزقة العدوان إلى الكف عن المتاجرة بمعاناة المواطنين واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة.. مطالبا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.