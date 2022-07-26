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وزير الداخلية: سيتم تعزيز وسائط النقل العامة في مراسم الاربعین هذا العام

وزير الداخلية: سيتم تعزيز وسائط النقل العامة في مراسم الاربعین هذا العام
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزیر الداخلية الايراني" أحمد وحيدي " أنه سيتم تعزيز وسائط النقل العامة في مراسم اربعینية الامام الحسين (ع) هذا العام، مؤكدا القرار الذي اتخذته لجنة الاربعين المركزية لتوفير الأرضية لزيارة المواطنين للعتبات المقدسة بكلفة أقل.

العالم - ايران

وأشار الوزير " وحيدي " الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الاربعين المركزية الذي عقد في مبنى وزارة الداخلية بحضور ممثلي الاجهزة المعنية، اشار الى الاعمال التي تم انجازها لهذا الغرض في كل من كرمانشاه وايلام وخوزستان بشكل جيد.

وشدد وزير الداخلية على أن حفظ سلامة الزوار في مراسم الاربعين يعتبر من أهم الاولويات لوزارته، مؤكدا ان الجهود قائمة على قدم وساق لتوفير الامكانات الصحية والخدماتية لتوفير راحة الزوار الايرانيين.

وأكد أن مسألة حرارة الجو تعتبر من الامور الاساسية والمهمة التي يجب الاخذ بها بعين الاعتبار لزوار الاربعين وقال: ان كل الامكانات لمواجهة حرارة الجو متوفرة في الحدود الايرانية الـ 4 مثل رش الماء وانشاء الاسقف التي تحمي من حرارة الشمس وغيرها من الامكانات الرفاهية.

ودعا وزير الداخلية الى تحضير المنفذين الحدودين في باشماق وتمرجين لاستقبال الزوار الايرانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، مؤكدا ضرورة توفير الامكانات الاساسية لهؤلاء الزوار الاعزاء.

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