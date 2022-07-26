الإمارات تدعو الليبيين للانضمام إلى المصالحة الوطنية

العالم-الامارات

كما دعت أبوظبي على لسان نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، جميع الأطراف الليبية لبذل كل الجهود لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور.

وأكد بوشهاب في كلمة بلاده أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وشددت دولة الإمارات على أن التوصل إلى السلام المستدام في ليبيا، يحتم على الأطراف كافة الانضمام لمبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم الشمل، وعلى ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وقال إن بلاده تتطلع إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الأيام القادمة، وأن يتخذ هذا المجلس قراراً موضوعياً ومتكاملاً يراعي الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا حالياً.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها منطقة عين زارة السكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً بينهم مدنيون وثلاثة أطفال، وإصابة 52 شخصاً آخرين، فضلاً عن إتلاف العديد من سيارات المواطنين الليبيين وتدمير منازلهم.

كما جاءت بعد يومين من مواجهات مسلحة أخرى اندلعت، السبت الماضي، في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بين جماعات مسلحة.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أطلق، في يونيو الماضي، "الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية"، والتي قال إنها "تهدف لحل الخلاف بين الليبيين والإسراع إلى إنهاء الفترة الانتقالية".