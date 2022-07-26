شاهد.. الايرانيون ينتعشون بتجربة 'لحظات ثلجية'

العالم - ايران

وقال محمد حسين فرهاني وهو امين المهرجان:"يعتقد الكثير من الناس أن ضرر البوظة أكثر من نفعها، ولهذا اجتمعنا هنا لنعلن أن البوظة لها فوائد عديدة، وإذا تم إنتاجه بشكل صحي، فيمكن أن يكون لها العديد من الفوائد للجسم. حاولنا دعوة المنتجين الذين ينتجون بوظة صحية، والأهم من ذلك، أن صحة عملائهم مهمة بالنسبة لهم.

وقال أحد منتجي البوظة، حامد صديقي:"أنا أعمل في مجال إنتاج البوظة منذ 4 سنوات، وهنا ننتج البوظة الخالية من الدسم، بالطبع، ننتج أيضا أنواعا مختلفة من البوظة مع الحليب المحلي والزبدة المحلية لإرضاء جميع الأذواق".

مع تزايد الوعي بمخاطر الإفراط في تناول السكر يحاول منتجو البوظة اتباع طرق صحية أكثر في صنع هذا المنتج ذي الشعبية لدى الصغار والكبار واستبدال النكهات الصناعية بالعصائر وبألوان مستخلصة من الخضروات".

وقال وفا طبیبیان وهو عامل في مجال انتاج البوظة:"بما أن صحة عملائنا مهمة جدا بالنسبة لنا، نحاول استخدام أفضل المواد الخام لإنتاج البوظة، وقد تمكنا من إنتاج البوظة الخالية من اللاكتوز والحليب بنكهات جديدة باستخدام الصيغ الإيرانية القديمة".

للبوظة فوائد كثيرة، أهمها أنها تساعد على تقوية العظام، وحرق الدهون، وتخفيض ضغط الدم العالي، وزيادة النشاط العام للجسم، إلى جانب دورها في تحسين المزاج فالبوظة والمرطبات الباردة عندما تلتقي بجدار المعدة تعمل على قبض الأوعية الدموية وتقليل نسبة الدم بها فيتجه الدم إلى بقية أعضاء الجسم.

يلجأ الكثير الی تناول المرطبات الباردة والبوظة في موسم الصيف للتخفيف من لهيب الحر والتمتع ببعض الانتعاش.