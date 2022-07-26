وزير الاقتصاد: زيادة العائدات النفطية بنسبة 580 بالمائة في غضون 4 اشهر

العالم - ايران

وقال خاندوزي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : بسبب زيادة الصادرات النفطية ومعدل تحويل العملة، شهدنا زيادة بنسبة 580 بالمائة في عائدات البلاد من تصدير النفط والمكثفات الغازية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري( بدأ في 21 آذار /مارس 2022).

وأشار خاندوزي إلى الجوانب الاقتصادية لزيارة رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي الى روسيا وتركيا، قائلا: إن إجراء هاتين الزيارتين كان تماشياً مع سياسة حسن الجوار التي تتبعها الحكومة وهي الأولوية الأولى للسياستنا الخارجية.

وأضاف أنه خلال لقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، تم التأكيد على تسريع تنفيذ الجوانب الاقتصادية التي نوقشت خلال زيارة رئيسي من بينها التعامل بالروبل الروسي مقابل الريال الإيراني في التجارة الثنائية.

واضاف: كما تم توقيع 8 وثائق واتفاقيات بين طهران وأنقرة، خلال زيارة رئيس الجمهورية لتركيا، أهمها اتفاقية لتوريد الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عاماً حتى عام 2025.