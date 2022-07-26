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مراسل العالم :قصف عنيف للطائرات التركية على قرى محافظة دهوك شمالي العراق

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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