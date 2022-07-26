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الاردن يسحب 300 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

الاردن يسحب 300 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

سحب الأردن كامل حصته من النفط العراقي المتفق عليها لشهر حزيران/ يونيو الماضي، والبالغة 300 ألف برميل، وفق الاتفاق المبرم بين الأردن والعراق.

العالم - الأردن

وبحسب بيانات شركة تسويق النفق العراقي (سومو)، بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن خلال شهر حزيران/ يونيو نحو 299.8 ألف برميل، وبواقع 10 آلاف برميل يوميا.

واتفق الأردن والعراق في شهر آذار/مارس الماضي، على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط/فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وكشفت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ بدء التزويد في بداية أيلول/سبتمبر 2021 ولغاية نهاية العام الماضي، وصلت إلى نحو 1.19 مليون برميل.

وجرى استيراد 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة من قبل مصفاة البترول الأردنية في عام 2021.

واستهلك الأردن خلال العام الماضي نحو 1.3 مليون طن من مادة البنزين و1.4 مليون طن من مادة السولار العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة.

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الاردن يسحب 300 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

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