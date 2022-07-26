حماس: هدم منزلي منفذي عملية "أرئيل" إرهاب دولة لن يضعف مقاومتنا

العالم- فلسطين

وأضافت "ما دمّره المحتل سيُعاد بناؤه بسواعد الشباب ولن يُضعف عزيمة شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأشادت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عالياً ب"صمود أهلنا في "قراوة بني حسان"، وحيّت جماهير شعبنا التي قادت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، داعيةً إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، واستهداف مواقعهم كافة".

وأشارت إلى أنّ "عملية مستوطنة "أرئيل" البطولية التي نفذها الأسيران البطلان، جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه"، مؤكدةً أن" شعبنا سيواصل حماية أقصاه ومقدساته وأرضه مهما بلغت التضحيات".

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزلي عائلتي منفذي عملية "أرئيل" البطولية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين مرعي وعاصي في أواخر شهر نيسان الماضي، عقب تنفيذهما عملية بطولية ضد نقطة حماية لمستوطنة "أرئيل"، والتي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي.

وتبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية، وقالت إنها جاءت ردًّا على عدوان الاحتلال الهمجي والغاشم على المسجد الأقصى، وعلى المصلين في ساحاته.